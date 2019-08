VW beschädigt und davongefahren

Eine Unfallflucht am Mittwoch um 12.30 Uhr in der Nürnberger Straße in Mainbernheim meldet die Polizei. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW. Dieser wurde hierbei an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.