Sommerach vor 1 Stunde

VW angefahren

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Wohnwagengespann das Campingplatzgelände "Am See" in Sommerach. Dabei stieß der Mann beim Vorbeifahren gegen einen geparkten VW. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 3200 Euro.