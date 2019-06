Kitzingen vor 9 Stunden

VW Polo angefahren

Am Sonntagnachmittag wurde am Gustav-Adolf-Platz in Kitzingen ein geparkter VW Polo angefahren und beschädigt. Die Besitzerin hatte ihr Auto um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie an der hinteren rechten Tür die Beschädigung. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.