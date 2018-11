VW Golf erfasst Reh

Am Dienstagmorgen war eine 54-jährige Autofahrerin mit einem VW Golf auf der Verbindungsstraße von Obervolkach zur KT 36 unterwegs. In dem kurzen Waldstück sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Am Auto entstand laut Polizeibericht Schaden von etwa 2000 Euro.