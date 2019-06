Kitzingen vor 8 Stunden

VW Bus beschädigt

Zwischen Sonntagabend und dem Mittwochmorgen wurde in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen ein geparkter VW Bus beschädigt. Das Fahrzeug stand am Straßenrand vor einem Wohnanwesen und wurde im Bereich des Kotflügels und der vorderen rechten Tür zerkratzt. Außerdem wurde der Kofferraumdeckel mit zwei tiefen Dellen eingedrückt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.