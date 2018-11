VG Wiesentheid mit Plus an Einwohnern

Die Finanzen und weitere Zahlen standen im Mittelpunkt der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in Wiesentheid. Erfreulich ist dabei, dass die Einwohnerzahl in den vier zur Gemeinschaft gehörenden Gemeinden Abtswind, Castell, Rüdenhausen und Wiesentheid gestiegen ist. So waren zum Jahresende 2017 insgesamt 7409 Bürger registriert, was einen Anstieg um 71 Einwohner bedeutet.

Die Versammlung blickte auf geordnete Finanzen, die Umlage liegt mit 145 Euro pro Einwohner auf einem günstigen Niveau und kann so gehalten werden. Der Vorsitzende der VG, Wiesentheds Bürgermeister Werner Knaier, erwähnte, dass durch die Einführung eines Konzepts zur Datensicherheit sowie den Tariferhöhungen beim Gehalt der Mitarbeiter wohl eine Erhöhung um zehn Euro pro Einwohner in nächster Zeit wohl erforderlich sei. Man müsse bedenken, dass die VG insgesamt um die 30 Mitarbeiter habe und damit mehr Kosten für die EDV anfalle, als etwa bei kleineren Zusammenschlüssen, antwortete Verwaltungsleiter Christian Sturm auf eine Frage von Rüdenhausens zweitem Bürgermeister Karl-Heinz Rebitzer zur Umlage.

Für das kommenden Jahr wurde ein Gesamthaushalt in Höhe von 1,550 Millionen Euro verabschiedet. Dabei macht der Verwaltungshaushalt mit den laufenden Kosten von 1,464 Millionen den Hauptanteil aus. Im Jahr 2017 schloss der Etat nach der Rechnungsprüfung mit 1,325 Millionen Euro ab.

In der Sitzung ging Vorsitzender Werner Knaier auf die Ferienpassaktion ein, die von den vier Kommunen seit 37 Jahren gemeinsam gemacht wird. Insgesamt wurden diesmal 193 Ferienpässe an Kinder ausgegeben, die einzelnen Gruppen organisierten 23 Tages- und Halbtagesveranstaltungen, von denen zwölf ausgebucht waren. Knaier wies auf die vielen freiwilligen Helfer hin, die auch dieses Jahr wieder zum Gelingen beitrugen. Für die Gemeinden bleiben nach Abzug aller Kosten ein Defizit von 2690 Euro, was anteilsmäßig je nach Einwohner aufgeteilt wird.

In der Sitzung wurde zudem die Abrechnung für das gemeinsame Mitteilungsblatt bestätigt. Hier ergaben sich insgesamt rund 32.000 Euro, die auf die Gemeinden aufgeteilt werden. In dem Zusammenhang sprach Heinrich Wörner an, dass die VG wieder einen Ausschuss einführen möge, der über diskussionswürdige Beiträge im Vorfeld des Erscheinens des Mitteilungsblatts berät. Ihn hatten Beiträge von Wiesentheids Bürgermeister Knaier gestört, dem er vorwarf, dass er das Medium nutze, um seien Meinung kund zu tun. Vorsitzender Knaier hielt dem entgegen, dass die Verwaltung die Texte im Voraus lese. In der Kürze der Zeit sei es wohl nicht so leicht möglich, einen Ausschuss einzuberufen, der das übernehme. Das sahen die Vertreter der Mitgliedsgemeinden genauso.