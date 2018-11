Uwe Appold neuer Bimbacher Schützenkönig

Die Beteiligung am Schießen um die Königswürde und an der Proklamation des neuen Schützenkönigs im Prichsenstadter Stadtteil sind die Höhepunkte des jährlichen Sportbetriebes, so Schützenmeister Rolf Landeck. Mit der Beteiligung der Mitglieder war die Vorstandschaft recht zufrieden. Dank sprach Landeck den Organisatoren Alfred Beck und Frank Landeck für die Durchführung des Schießens aus. Sonja Mai galt dies für die Auswertung des Schießens.

Freude herrscht in dem kleinen Ort, dass zumindest eine Mannschaft an den Rundenwettkämpfen teilnimmt. In der Seniorenklasse treten Manfred Appold, Josef Sassmann, Karl-Heinz Nürnberg, Artur Dornberger und Rudolf Finger als Mannschaft an. Eine neue Königsscheibe fertigten Günther Appold und Josef Sassmann, auf denen die neuen Majestäten verewigt werden. Erstmals wurde sie den Mitgliedern bei der Proklamation präsentiert.

Mit einem 311,6Teiler holte sich Uwe Appold die Königswürde. Als Ritter folgen Herbert Linz (348,7) und Christian Schoppelrey (434,0). Die weiteren Plätze belegen Markus Beck (500,8) und Frank Landeck (797,6). Auf der Hugo Knauer-Gedächtnisscheibe schnitten Markus Beck (200,9 Teiler), Rudolf Finger (271,3), Christopher Leickert (359,3) Fred Göllner (359,3) und Carmen Nürnberg (488,8) am besten ab. Vereinsmeister mit der Pistole wurde Christopher Leickert (44,4 Ringe) vor Sonja Mai (36,6), Rolf Landeck (36,2), Markus Beck (35,2) und Benjamin Kirchberger (33,4). Den Erich-Mokry-Pokal sicherte sich Schützenmeister Rolf Landeck (392,3Teiler) vor Christopher Leickert (399,0), Christian Schoppelrey (444,7), Benjamin Kirchberger (657,8) und Oliver Geisel (710,8).

Vereinsmeister am Luftgewehr und Luftpistole wurde Josef Sassmann mit 194 Ringen vor Karl-Heinz Nürnberg (191), Rudolf Finger (182), Manfred Appold (170) und Maike Pfister (167). In der Herrenklasse 1 gewann Markus Beck mit 159 Ringen vor Christian Schoppelrey (156), Benjamin Kirchberger (155), Christopher Leickert (130) und Frank Landeck (118). Die Damen-Herrenklasse 2 gewann Oliver Geisel (154 Ringe) vor Sonja Mai (118), Fred Göllner (112) und Alfred Beck (99).