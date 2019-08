Kitzingen vor 51 Minuten

Urnentafel beschädigt

Zwischen dem 1. Juli, 8 Uhr, und dem 31. Juli, 24 Uhr, ereignete sich in der Güterhallstraße in Kitzingen am Alten Friedhof eine Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte Täter brachen an einer Urnentafel die Zahl „1“ aus dem Sterbejahr 2017 ab. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.