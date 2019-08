Urlaub auf dem Schwanberg

„Warum denn in die Ferne reisen wenn der Schwanberg liegt so nah“. Dieses Motto kann für Urlaubstage im Schloss Schwanberg gelten. Jedes Jahr im August genießen Gäste aus nah und fern diese Urlaubstage unter Leitung von Sr. Dorothea Krauss. Ausflüge in die nächste Umgebung, Gesprächsrunden, Lesungen, Singen und Spielen gehören zum entspannenden Programm einer Woche ohne lange Anreise, so die Mitteilung. Das Bild zeigt die diesjährigen Urlaubsgäste bei einer Führung von Gerlinde Wagner (Verein ehemalige Synagoge Kitzingen) im jüdischen Friedhof Rödelsee. Die nächsten Urlaubstage sind vom 24. bis 30. August 2020 auf dem Schwanberg.