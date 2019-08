Kitzingen vor 1 Stunde

Urkunden für die siegreichen NoNiGo-Anfänger

Beim ersten Noch-Nicht-Golfer-Turnier (NoNiGo) für Anfänger werden die Teilnehmer in Teams mit bis zu vier Spielern eingeteilt. In den ersten 2,5 Stunden bekommen sie einen „Crashkurs“ und spielen danach, laut einer Pressemitteilung des Kitzinger Golfclubs, ihr erstes Drei-Loch-Turnier. Die Besonderheit ist, dass sie in Form eines Scrambles spielen. Alle vier Spieler schlagen ab und dort, wo der beste Ball liegt, spielen alle vier weiter bis der Ball eingelocht ist. Das Team mit den wenigsten Schlägen über die drei Bahnen ist das Siegerteam. Gewinner sind, nach dem Stechen von vier Teams mit jeweils 13 Schlägen, das Team „Family Team 98“ mit Coach Tom Winn. Das Team „Angry Birdies„ von Dominik Stockmeier gewann den Preis für das beste Outfit. Die Siegerehrung mit Urkunden fand auf der Terrasse statt. Informationen gibt es im unter www.golfclub-kitzingen.de/nonigo/ oder direkt beim Golfclub Kitzingen, Lailachweg 1, Tel.: (09321) 4956, E-Mail: info@golfclub-kitzingen.de