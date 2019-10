Volkach vor 1 Stunde

Urkunden für 40 Jahre Sportangelverein Schwarzach

Seit 40 Jahren besteht der Sportangelverein Schwarzach. in einer Feierstunde blickte erster Vorsitzender Christian Greim auf die Anfänge des Vereins zurück und bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein. Die anwesenden Gründungsmitglieder bekamen eine Urkunde und ein Weinpräsent überreicht. Auch Bürgermeister Volker Schmitt lobte die Arbeit, die der Verein am See in Düllstadt leistet. Auf dem Foto (von links) Bürgermeister Volker Schmitt, Gründungsmitglied Wolfgang Laub, Christian Greim und die Gründungsmitglieder Richard Weckert, Hubert Bäuerlein, Heinz Gellner und Oswald Stafflinger.