Urgewächs blickt auf ein erfülltes Leben zurück

Andreas Stöcklein aus Sommerach feiert am Mittwoch, 11. April, seinen 80. Geburtstag.

Zu den Gratulanten gehören Lebensgefährtin Helga, die Kinder Johannes und Norbert, deren Ehepartner, vier Enkel und zwei Urenkel.

Das Sommeracher Urgestein blickt auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Der Sohn von Hans und Margarete Stöcklein arbeitete nach dem Besuch der Volks- und Landwirtschaftschule zunächst im elterlichen Betrieb. Vater Hans war Schustermeister und bewirtschaftete mit seiner Ehefrau zudem landwirtschaftliche Flächen. Da gab es genügend Arbeit für Andreas Stöcklein, der in seinen weiteren Berufsleben in mehreren Großbetrieben tätig war. Unter anderem verdiente er sich als Pförtner in der Frauenklinik in Würzburg seinen Lebensunterhalt.

1968 heiratete der Jubilar die aus Münsterschwarzach stammende Irmgard Mayr, die 2008 verstarb. In seiner Heimatgemeinde engagierte sich Stöcklein vielfältig. Unvergessen bleiben seine Verdienste für die örtliche Rotkreuz- Gruppe, deren Mitbegründer er vor über 60 Jahren war. Über Jahrzehnte hinweg gehörte Stöcklein zu den Säulen der Rotkreuz- Bereitschaft Sommerach. Darüber hinaus fungierte er viele Jahre in der Schnelleinsatztruppe Gerolzhofen. Kürzlich wurden seine Verdienste um das örtliche Rotkreuz mit der Verleihung der „goldenen Bürgermedaille der Gemeinde Sommerach“ honoriert.

Seit 1982 gehört Andreas Stöcklein dem VdK- Ortsverband an. Hier steht er seit 1984, ob als Schatzmeister oder Vorsitzender, in der Verantwortung. Von 1998 bis 2010 brachte Stöcklein sein Wissen und seine Tatkraft auch in der VdK- Kreisvorstandschaft ein. Ehrenamtlichen Dienst versah er jahrelang als Ansprechpartner im Besucherdienst bei der Helios- Klinik in Volkach.

Auch als Beisitzer im „Krankenhaus- Förderring“ war Stöcklein tätig. Langeweile ist für den Jubilar ein Fremdwort. Vor allem die Gartenarbeit, das Lesen wissenschaftlicher Bücher, das Radfahren sowie das Hören klassischer Musik sorgen für Kurzweil im Leben des 80-Jährigen. wabr