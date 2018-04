KITZINGEN vor 1 Stunde

Urbanisierung Chance für internationale Geschäfte

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe anlässlich ihres 175. Jubiläums organisiert die IHK Würzburg-Schweinfurt am Mittwoch, 9. Mai, die Veranstaltung „Megastädte weltweit – Chancen für internationale Geschäfte“ in der Alten Synagoge in Kitzingen.