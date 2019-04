Unverständliches Vorgehen der Stadt

Zur Berichterstattung über die Bürgerversammlung der Stadt Marktbreit am 11. April erreichte die Redaktion folgende Mitteilung:

Bürgermeister Erich Hegwein konnte mit ausführlichen Statistiken die erfolgreiche Amtszeit des letzten Jahres überzeugend belegen. Erst eine Anfrage aus der Reihe der Zuhörer, den evangelischen Kindergarten betreffend, zeigte eine Schwachstelle auf.

Marktbreit ist in der überaus glücklichen Lage, einen beispielhaften Kindergarten inmitten der Stadt zu haben. Durch umsichtige Politik war es der Stadt auch gelungen, Familien mit Kindern hier anzusiedeln. Nachdem jetzt der Neubau des Kindergartens aus dem Jahr 2000 zu eng wurde, beschloss der Stadtrat das dazugehörende ältere Gebäude unter erheblichen finanziellen Aufwand zu renovieren und kindgerecht umzugestalten.

Umso unverständlicher ist das folgende Vorgehen der Stadt: Die evangelische Kirchengemeinde verkaufte die Restfläche des umfriedeten Kindergartens ohne ersichtlichen Grund an die Familie Berneth. Jetzt hätte die Stadt durch ihr Vorkaufsrecht diesen Kauf verhindern können, um so die notwendige Erweiterung der Freifläche für die Kinder in Zukunft zu sichern. Leider hat der Stadtrat von dem ihm eingeräumten Recht nicht Gebrauch gemacht, obgleich das gesamte Gelände bereits von einer Mauer umgeben und gesichert ist.

Warum hat man dem Verkauf zugestimmt? Wäre eine langfristige Pacht nicht auch möglich und genügend gewesen? Ist dies eine Gegenleistung der Stadt für die Verdienste, die sich die Familie Berneth zweifellos erworben hat. Damit ist aber das „Allgemeinwohl“(siehe Rechtslexikon.net) der Kinder nicht respektiert worden. Das Grundstück hat für den Kindergarten einen unermesslichen Wert.

Hartwig Zobel

97340 Marktbreit