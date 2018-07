Volkach vor 1 Stunde

Unvergesslicher Spaßtag im HolidayPark Pfalz

Der 20. Prima-Giro-Ausflug der Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid führte 62 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in den HolidayPark nach Haßloch, wo die Kinder einen unvergesslichen Tag erlebten. Die Wasser-Attraktionen „Donnerfluss“ und „Wellenflug“ waren sehr beliebt und sorgten an diesem heißen Tag für erfrischende Abkühlung, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Die Achterbahnen „Sky Scream“ und „bigFM Expedition GeForce“ sowie der 70 Meter hohe „Free-Fall-Tower“ boten den besonderen Nervenkitzel für Mutige. Auch während der Busfahrt wurde den Kindern nicht langweilig, denn die Betreuer der Bank, Schalterleiterin Andrea Wägerle-Drescher, Astrid Klotz, Anna Schmitt und Uwe Hering, sorgten mit einem „Bingo“-Spiel für gute Laune. Wohlbehalten und müde kehrten die Gruppe am Abend nach einem ereignisreichen Ausflugstag zurück.