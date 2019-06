Schwarzach vor 3 Stunden

Unterwegs in Gottes Garten am Obermain

Zum heiligen Veit von Staffelstein sind sie empor gefahren -die Teilnehmer der Fahrt mit dem katholischen Seniorenforum des DekanatsKitzingen über das Kleinziegenfelder Tal nach Vierzehnheiligen. Dieherrliche Natur und die Strophen des Lieds der Franken taten das ihrige,Gottes Garten am Obermain zu verspüren, heißt es in der Mitteilung. Nach einer Führung in der Basilikaund einer Andacht vor dem Gnadenaltar gab es ein Wiedersehn mit Pater Alexander Weissenberger, der lange in Dettelbach als Wallfahrtsseelsorger wirkte und nun im Kloster Vierzehnheiligen tätig ist.