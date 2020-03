Unterstützung der Wehr und Erhalt des kulturellen Lebens

Christian Sämann steht nun an der Spitze des Feuerwehrvereins Iffigheim. Nach zwölf Jahren in diesem Amt zog sich Thomas Dreßel aber nicht ganz zurück, sondern arbeitet als Beisitzer weiterhin mit. 101 Mitglieder zählt der Verein.

Der Verein war am 3. Juni 1984 gegründet worden mit dem Ziel, für die Feuerwehr zu werben und sie zu unterstützen. Hier regte der neue Vereinsvorsitzende Christian Sämann eine Ergänzung der Satzung an. Man solle sich überlegen, ob nicht ein zweites Ziel, nämlich der Erhalt des kulturellen Lebens im Ort, verankert werden soll. Schließlich ist es der Feuerwehrverein, der alle Feste veranstaltet. Auch wird er sich um das zukünftige Dorfgemeinschaftshaus kümmern.

Das Feuerwehrhaus war im vergangenen Jahr 120 mal besetzt, zweimal mehr als das Jahr zuvor. Dies berichtete Thomas Dreßel in seinem letzten Bericht als Vorsitzender. Zehnmal sei das Zelt verliehen worden. Hier stimmte die Mitgliederversammlung der Anschaffung neuer Zeltplanen zu.

Über den Kauf eines Vitrinenschranks wird nachgedacht

Gekauft werden soll auch ein hochwertiges neues Protokollbuch. Auch an einen Vitrinenschrank für besondere Gegenstände denkt man nach. Anlass war der Zufallsfund eines Feuerwehrkruges, auf dessen Zinndeckel eine Widmung der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Datum 5.7.51 steht. Diesen Krug würde Thomas Dreßel der Feuerwehr überlassen. Wenn dann das neue Dorfgemeinschaftshaus gebaut ist, könnte sich dort auch ein Platz für eine Vitrine finden, verlautete es aus der Versammlung.

Der Erlös des Wintergrillens von 230 Euro ist der Mönchbergklinik gespendet worden. Dieser Brauch soll beibehalten werden, da es dem Feuerwehrverein finanziell gut geht und andere der Unterstützung bedürfen. Auch die Spenden aus der "roten Dose" im Gastraum sollen künftig an soziale Einrichtungen weitergegeben werden.

Vorstand neu gewählt

An Veranstaltungen für dieses Jahr nannte Dreßel die Maibaumfeier, das Weißwurstfrühstück, das Dorffest am Brunnen im Juni, das Sonnwendfeuer, die Helferfeier, die Kirchweih im November und das Wintergrillen. Das Europameisterschaftsspiel Deutschland gegen Portugal will man gemeinsam im Feuerwehrhaus anschauen. Diskutiert wurde auch über einen zusätzlichen Beatabend.

Ehrenvorsitzender Norbert Dazian hatte dann mit der Wahlleitung eine leichte Aufgabe. Jeweils einstimmig wählten die Mitglieder Christian Sämann zum neuen Vorsitzenden. Stellvertreter bleibt Thomas Hering. Kassier Siegfried Sußner, der das Amt schon seit 1996 inne hat, macht es weitere sechs Jahre. Neuer Schriftführer ist Andreas Braun. Beisitzer sind Simone Dorsch, Dieter Dorsch (Beisitzer seit 1996 und seit 2000 Zeltmeister) und Thomas Dreßel. Als Kassenprüfer fungieren Roland Mennel und Robert Ehemann. Kraft Amtes gehört Feuerwehrkommandant Matthias Geuder dem Vorstand an.