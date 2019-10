Unterstützung bei der Mittagsverpflegung

Im September startete das Coaching Kitaverpflegung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in die neunte Runde, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Bayern nahmen bisher 327 Kindertageseinrichtungen teil. Als Teilnehmer für die Coachingrunde 2019/2020 wurden aus Kitzingen das BRK Kinderhaus und aus dem Landkreis Kitzingen das Haus für Kinder in Prichsenstadt ausgewählt. Die Einrichtungen werden nun über das Kita-Jahr durch die Trainerin Gwendolin Hammer von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Unterfranken am Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung in Würzburg, begleitet.

Im Fokus steht die Etablierung einer gesundheitsförderlichen, nachhaltigen und ökonomischen Mittagsverpflegung. Im Jahr 2017 nahmen in Unterfranken laut Mitteilung täglich rund 31 000 Kinder am warmen Mittagessen in ihrer Einrichtung teil.