Unterschriften gegen großflächigen Salatanbau

Der Bürgerblock Wiesentheid startet eine Unterschriftenaktion gegen die Ansiedlung eines Salaterzeugers auf einer Fläche von 17,8 Hektar in der Flur zwischen Wiesentheid und Untersambach. In der Zeit vom 4. bis 16. März können die Bürger der Gemeinde ihre Unterschriften im Rewe Markt, Edeka Markt, in der Bäckerei Fackelmann und im Rathaus abgeben, teilt Fraktionsvorsitzender Michael Rückel mit. Hierfür wird in den nächsten Tagen ein Unterschriftenbogen an alle Haushalte in Wiesentheid und den Ortsteilen verteilt.