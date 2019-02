Untersambach lässt den Sport hochleben

Es lebe der Sport - Unter diesem Motto stand laut Mitteilung der Fasching der Dorfgemeinschaft Untersambach. Elsa (Sabine Fröhlich) startete den bunten Faschingsabend und erzählte mit viel Elan wie schwierig es ist das richtige Sportoutfit zu finden und dass ein Wonderbra für Zwölfjährige leicht mit einer Schlafmaske verwechselt wird. Danach ging's mit den Kleinsten (3-5 Jahre) mit einem Körperblues weiter. Ohne Pause brachten die Samber Bang Bang mit einen Boxkampf den Narrenring zum Brodeln. Seinen ganz eigenen Rückblick auf 2018 zog der Samber Konsul (Harald Rößner). Ganz neu im Programm ging es mit den beiden Tanzmariechen Emilia Ernst und Eliana Christ weiter, die mit einer spritzigen Tanzeinlage die Zuschauer begeisterten, so die Mitteilung. Ein Jäger (Horst Kuffner) eroberte die Siedlung Sambi und versuchte in diesem vergessenen Ort die Zivilisation einzuführen. Mit ihrer Baletteinlage brachten 14 Männer den Saal zum Lachen. Die Ratschweiber Emma (Sabine Fröhlich) und Marry (Michaela Mey) befriedigten die Neugier mit allerlei Kuriositäten aus dem Dorfleben und die Samber Hasen (Damen) brachten mit allerlei Sportarten wie Zumba, Skifahren, Tennis, Bobfahren und Aerobic den Saal zum Kochen. Eine Tombola sorgte in den Pausen auch noch für Unterhaltung.