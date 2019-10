Untersambach vor 52 Minuten

Untersambach feiert seine Kerm ab 8. November

Am Wochenende vom 8. bis 11. November wird in Untersambach wieder die Kirchweih gefeiert. Los geht es am Freitag, 8. November, um 18 Uhr mit Haxen aus dem Holzbackofen. Am Samstag findet ab 19 Uhr der Stimmungsabend mit DJ und den Hits der letzten Jahrzehnte im Gemeinschaftshaus statt. Der Eintritt ist frei, wie es im Schreiben an die Presse heißt.