Unterrichtsfahrt zum Wasserwerk in Sulzfeld

Nachdem im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts das Thema „Trinkwasserversorgung“ behandelt war, besuchte die vierte Klasse der Grundschule Willanzheim-Hüttenheim, zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Maria Kronmüller, das Wasserwerk der Fernwasserversorgung Franken (FWF) in Sulzfeld. Ulrike Streckfuß führte durch die Anlage. Nach einem Blick in den 26 Meter tiefen Brunnen, ging es zur Wasseraufbereitungslage, so die Mitteilung. Am Ende des Rundganges beeindruckte vor allem das Dieselaggregat, das bei einem Notfall die Trinkwasserversorgung aufrecht erhält. Anschließend durften alle Kinder einen Blick auf die beiden Wasserkammern mit insgesamt 10 Millionen Litern Trinkwasser werfen. Extra für die Schüler wurde – per Fernsteuerung von Uffenheim aus – eine der drei riesigen Pumpen gestartet, die für die Trinkwasserverteilung eingesetzt sind. Nach der ganzen Anstrengung schmeckten die gebackenen „Laugentropfen“ und das frische Wasser ganz besonders gut und die anschließenden Quizfragen zum Gelernten wurden von den Schülern souverän beantwortet. Die Busfahrt hatten die Gemeinde Willanzheim und FWF übernommen.