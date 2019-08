Unterickelsheimer Dorffest unter der großen Linde

Pünktlich zum Beginn des Dorffestes am Samstagabend hatten sich die Regenwolken über Unterickelsheim verzogen. Der Dorfplatz unter der großen Linde war festlich geschmückt und Unterickelsheim war gut vorbereitet auf seine Gäste. Der Bürgerverein freute sich mit seiner Vorsitzenden Carola Markert über die zahlreichen Besucher, die aus vielen umliegenden Ortschaften angereist waren. Bürgermeister Rainer Ott nutzte die Gelegenheit und lud alle Kinder zur Eröffnung des neuen Spielplatzes ein. Pfarrerin Christine Stradtner bat um Schutz und Segen für alle, die hier künftig hoffentlich viel Spaß und Freude erleben werden. Die Kinder nahmen den Platz mit Begeisterung in Beschlag, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei Einbruch der Dunkelheit startete ein Fackelumzug. Ein langer Feuerwurm schlängelte sich am Dorfrand entlang, bevor er am mittlerweile stimmungsvoll beleuchteten Dorfplatz wieder eintraf. Für die Musik sorgte in gewohnter Weise Helmut Demel. In den späteren Nachtstunden übernahm die Landjugend die Bewirtung.