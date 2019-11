Kitzingen vor 37 Minuten

Unter Drogen mit dem Rad unterwegs

Am Donnerstagabend führten Polizeibeamte in der Tannenbergstraße in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 38-jährigen Fahrradfahrer wurden laut Polizeibericht drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der anschließend durchgeführte Test verlief positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.