Marktbreit vor 40 Minuten

Unter Drogen

Auto gefahren



Am Mittwochmorgen wurde von der Polizei in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit eine 33-jährige Autofahrerin kontrolliert. Laut Bericht stellten die Beamten bei der Frau drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein anschließender THC-Test verlief positiv. Die Frau musste ihr Fahrzeug stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen.