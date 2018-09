Unter Drogen auf der Autobahn unterwegs

Am Mittwoch um 15 Uhr kontrollierten Autobahnpolizisten einen Mercedes-Fahrer auf der A 3. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten sie in einem Versteck einige Gramm Marihuana.

Außerdem gab der 46-jährige Mann gegenüber den Ordnungshütern zu, vor kurzem Drogen konsumiert zu haben. Ein Test wies auf Cannabis hin. Der Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bestätigt das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht der Beamten, hat er mit zwei Punkten in Flensburg, einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot zu rechnen.

Nur wenige Minuten später stoppten Autobahnfahnder einen älteren BMW und durchsuchten das Fahrzeug unter anderem nach verbotenen Gegenständen und illegalen Stoffen. Im Fond fanden sie etwas Cannabiskraut, das der 29 Jahre alte Fahrer dort deponiert hatte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Zur gleichen Zeit überprüfte eine andere Streifenbesatzung der Autobahnpolizei einen VW Passat. Bei dessen 26-jährigem Fahrer bemerkten sie drogentypische Auffälligkeiten und führten einen Schnelltest durch. Dieser reagierte auf chemische Substanzen, die nach dem Konsum von Cannabis und Kokain im Körper entstehen. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die Beamten überprüften auch seinen Pass und fragten seine Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ab. Dabei stellten sie fest, dass sich ein Amtsgericht für die Verfolgung eines Körperverletzungsdeliktes für seinen Aufenthaltsort interessiert. Außerdem war der junge Mann aus Südosteuropa schon länger als 90 Tage in Deutschland und besaß kein Visum. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel und illegalen Aufenthalts ermittelt.

Da er keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Seine Reise in Richtung Grenze durfte er erst am Donnerstag, nachdem die berauschende Wirkung nachweislich abgeklungen war, fortsetzen.