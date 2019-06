Kitzingen vor 9 Stunden

Unter Drogen am Steuer

Am Sonntagnachmittag geriet in der Richthofenstraße in Kitzingen ein 23-jähriger Autofahrer in eine Polizeikontrolle. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein Test verlief laut Polizeibericht positiv auf THC. Der junge BMW-Fahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.