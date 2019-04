Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Am Dienstagabend führten die Ordnungshüter in der Sickershäuser Straße in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 53-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch festgestellt, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Ein Test bei dem Mann ergab das Ergebnis von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.