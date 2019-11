Unter Alkohol Unfall gebaut in Kitzingen

Am Mittwoch zwischen 9.15 und 9.30 Uhr fuhr laut Polizeibericht zunächst ein Jeep an der Linksabbiegespur am Holländerweg in Richtung Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen auf einen stehenden VW Golf auf. Der 57-jährige Jeep-Fahrer nahm Gesprächskontakt zu der 61-jährigen Golf-Fahrerin auf, welche zur Unfallaufnahme die Polizei hinzuziehen wollte. Während des Dialoges hatte die Dame beim Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Plötzlich entfernte sich der Jeepfahrer von der Unfallstelle. Die Geschädigte hatte jedoch das Kennzeichen ablesen können und über den registrierten Fahrzeughalter war auch der Aufenthalt des Fahrers auszumachen. Dieser wurde in angetrunkenem Zustand zuhause angetroffen. Die Alkoholisierung dürfte auch der Grund für die Flucht von der Unfallstelle gewesen sein. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme veranlasst.