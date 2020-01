Unseren neuesten Landkreisbürgern ein herzliches Willkommen!

Die jüngsten Neubürger des Landkreises Kitzingen stellen wir Ihnen an dieser Stelle in loser Folge vor. Die Kinder wurden in der Klinik Kitzinger Land geboren. Wir sagen: Herzlich willkommen! (Alle Fotos: Babysmile)

Toni Louis

Toni Louis wurde am 12. Dezember geboren und war 48 Zentimeter groß. Sein Gewicht betrug 3080 Gramm. Seine Eltern sind Janine Däumig und Uwe Schmidt-Däumig aus Kitzingen.

Mila

Mila wurde am 27. Dezember geboren. Sie war 51 Zentimeter groß und wog 3110 Gramm. Über sie freuen sich Christina und Benedikt Endres aus Effeldorf.

Elisa

Elisa hat am 27. Dezember Geburtstag. Sie war 52 Zentimeter groß und 3050 Gramm schwer. Ihre Eltern sind Dorina Malita und Uljan Dibra aus Kitzingen.

Lia

Lia wurde am 1. Januar geboren, wog bei der Geburt 3740 Gramm und war 56 Zentimeter groß. Über sie freut sich Sabrina Muther aus Kitzingen.

Danilo

Danilo kam am 6. Januar auf die Welt. Er wog 3750 Gramm und war 56 Zentimeter groß. Seine Eltern sind Irena und Mladen Grujic aus Kitzingen.

In eigener Sache: Die Rubrik "Herzlich willkommen!" ist eine Gemeinschaftsaktion dieser Zeitung und der Klinik Kitzinger Land.