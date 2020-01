Unsere Originale: Spezialitäten aus dem Landkreis

Der Weinlandkreis Kitzingen wird gerne auch als Genussregion bezeichnet. Nun haben zwölf Erzeuger regionaler Produkte die Qualifizierung als „Unsere Originale aus der Metropolregion Nürnberg“ geschafft und werden in die offizielle kulinarische Landkarte der Metropolregion aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Landrätin Tamara Bischof und Regionalmanagerin Simone Göbel hatten nun die zwölf ausgezeichneten Betriebe aus dem Landkreis ins Landratsamt zu einer Feier mit Verkostung der Spezialitäten eingeladen. Bei der Feier erhielten auch einige von ihnen ihre Urkunde, da sie bei der eigentlichen Preisverleihung in Nürnberg nicht dabei sein konnten. „Regionale Produkte sind Lebensqualität und Teil unserer Identität“, betonte die Landrätin in ihrem Grußwort und erklärte, dass natürlich auch das Landratsamt stark auf regionale Produkte setze. Gerne habe der Landkreis die Europäische Metropolregion bei der Neuauflage der kulinarischen Landkarte unterstützt. Zum einen finanziell, zum anderen hat das Regionalmanagement den Prozess bei einigen Arbeitstreffen mitbegleitet.

257 Spezialitäten wurden zum Finale zugelassen. Alle Spezialitäten mussten unter anderem die Leitlinien der Regionalkampagne „Original Regional“ erfüllen: Die Herstellung der Produkte hat zum überwiegenden Teil in der Metropolregion zu erfolgen, die Grund- und Rohstoffe müssen zu 80 Prozent aus der Region stammen. Idealerweise sollen die Produkte einen Bezug zu regionalem Brauchtum aufweisen und die Kulturlandschaft fördern. Auch die Produkte, die auf der ersten kulinarischen Landkarte aufgeführt waren, mussten sich neu bewerben.

Aus den Bewerbungen hat die Jury 169 Produkte aus der Metropolregion ausgewählt, die nun den Titel „Unsere Originale“ tragen dürfen. „Die Palette der eingereichten regionalen Spezialitäten ist sehr umfangreich und spiegelt das in der Metropolregion noch fest verankerte Lebensmittelhandwerk wider, wobei bei uns vorwiegend die flüssigen Schätze überzeugt haben“, erklärte die Landrätin und fuhr fort: „Frankenwein, Liköre, Öle, Obst, Gebäck oder das fränkische Schäufele – wir haben hier in der Region eine wahnsinnig große Auswahl an Spezialitäten.“