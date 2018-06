Unser Tier der Woche: Rohdiamant

Unser Tier der Woche

Winnie ist ein Schnauzermix, gerade mal neun Monate alt und das, was Tierheimleiterin Angela Drabant gerne einen Rohdiamant nennt. Das heiß, Winnie ist „ganz lieb, verspielt, sportlich und sehr gut drauf“, aber: Von Sitz, Platz und so was hat er bisher wenig gehört. Winnie braucht also ein bisschen Erziehung, ansonsten hat er alles, was einen echten Familienhund ausmacht. Wer Interesse hat, anrufen unter Tel. (09321) 5063 oder www.tierheim-kitzingen.de