"Unser Dorf hat Zukunft": Hellmitzheim holt Silbermedaille

Vom Kleinen ins Große: Fast ein Fünftel der Einwohner des 390-Seelen-Dorfes Hellmitzheim machte sich auf den Weg in die Millionen-Metropole Berlin. Der Ort hat am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teilgenommen und wurde bei einem Dorffest auf der Grünen Woche nun mit der Silbermedaille geehrt.

Über die letzten vier Jahre und besonders über den Sommer 2019 wird man in Hellmitzheim sicher noch lange sprechen: Der kleine Ort nahm am 7. Juli am großen Bundesfinale des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" teil. Nur 30 Dörfer hatten sich deutschlandweit dafür qualifiziert. Als einziges Dorf aus Franken war Hellmitzheim mit dabei.

Einige Tage nach dem Besuch der Bundeskommission fiel die Entscheidung. Hellmitzheim bekommt die Silbermedaille. Die Teilnahme an dem Wettbewerb trug nun auch offiziell Früchte: Eine 70-köpfige Delegation aus dem Iphöfer Stadtteil nahm bei einem Festakt eine Urkunde aus Händen der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Empfang. Die Hellmitzheimer waren tags zuvor per Bus und teils mit der Bahn in Richtung Bundeshauptstadt aufgebrochen.

Knapp 1900 Dörfer aus ganz Deutschland

Rund 2500 Teilnehmer feierten die Gewinner des 26. Bundesentscheids. Neben dem fränkischen Dorf Hellmitzheim wurden aus Bayern noch die Orte Niederwinkling (Niederbayern) und Gestratz (Schwaben) ausgezeichnet. An der Aktion haben sich knapp 1900 Dörfer aus ganz Deutschland an den Vorentscheiden beteiligt. Eine hochkarätige Jury hatte im Sommer 2019 die Finalisten der einzelnen Bundesländer besucht und Medaillen sowie zahlreiche Sonderpreise vergeben.

Nach vier arbeitsreichen, engagierten und kreativen Jahren auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene erwarben die Dorfgemeinschaften nun den Lohn für ihr außergewöhnliches Engagement auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

"Unsere Dörfer sind der Schmierstoff der Gesellschaft und haben unglaubliche Strahlkraft", sagte Bundesministerin Julia Klöckner. Sie würdigte, wie aus einer Mitteilung der Dorfgemeinschaft hervorgeht, den Ideenreichtum und den Zusammenhalt der Dörfer und lobte das starke Engagement der Menschen. "Denn ohne lebendige ländliche Regionen sehen wir alle alt aus. Die Bewohner vor Ort haben oft die besten Ideen, wie ein gutes Zusammenleben funktionieren kann", betonte Klöckner. Auch den Generationen-Zusammenhalt hob die Ministerin hervor, der die besondere Stärke der Dörfer ausmache.

Weitere Ehrung im Schloss Bellevue

Bei einem großen Dorffest wurden die 30 zukunftsfähigen Dörfer Deutschlands für ihre großartigen Leistungen ausgezeichnet. Die Veranstaltung im CityCube Berlin war gespickt mit musikalischen Darbietungen aus den Dörfern, der Ehrung aller Siegerdörfer, einer Gesprächsrunde und einem fulminanten Dorffest – bis in die späten Abendstunden wurde geschlemmt und bei Livemusik das Tanzbein geschwungen. Eine besondere Ehrung erfahren die Dörfer zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Empfang auf Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" findet alle drei Jahre statt. Teilnehmen können Dorfgemeinschaften und Gemeindevertretungen in Orten und Ortsteilen bis 3000 Einwohner aus ganz Deutschland. Gesucht sind Ideen und innovative Projekte zur Gestaltung eines attraktiven dörflichen Lebens.