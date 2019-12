Unschöne Bescherung an Heiligabend

Eine unschöne „Bescherung“ erlebte der 26-jährige Besitzer eines Autos an Heiligabend. Er hatte seinen VW Golf am Tag zuvor, gegen 14 Uhr, in Kitzingen am Hindenburgring Nord abgestellt und dann an Heiligabend um 16 Uhr festgestellt, dass ein unbekannter Täte beide Hinterreifen des Wagens zerstochen hatte. Der Schaden: rund 150 Euro geschätzt. Die Polizei Kitzingen bittet hierzu um Hinweise: Tel. (09321)141-0.