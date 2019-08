Rödelsee vor 14 Minuten

Ungebrochenes Interesse an Schlossparkführungen

Nach wie vor großes Interesse finden die wechselnden Themenführungen auf dem Schwanberg an jedem dritten Sonntag eines Monats. Bei der jüngsten Führung folgten Urlaubsgäste und Besucher aus nächster Umgebung den von Monika Conrad aufgezeigten Spuren zur Bismarckzeit vor dem Ersten Weltkrieg. Aufgezeichnet wurden die Ereignisse im Kaiserreich rund um den Schwanberg von Michael Georg Conrad (1846-1927 - Gesellschaftskritiker, Journalist und Autor in Genf, Mailand, Paris, München), der zur damaligen Zeit häufig Gast im Schlossgut Schwanberg war, so die Pressemitteilung. Jean Dern, Schlossgutbesitzer von 1897 bis 1911, führte auf dem Schwanberg ein viel gelobtes Ausflugslokal. Für seine Verdienste um das Schlossgut Schwanberg und für die Gemeinde Rödelsee wurde Jean Dern Ehrenbürger von Rödelsee. Später wurde er Besitzer eines Sägewerkes in Wiesentheid und für die Stiftung der evangelischen Kirche auch dort Ehrenbürger.