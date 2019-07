Kitzingen vor 14 Minuten

Unfallverursacher schnell ermittelt

Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Bismarckstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger stieß beim Rangieren mit seinem Pkw gegen einen geparkten Dacia. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeugen notierte das Kennzeichen des flüchtigen Pkw. Die Ordnungshüter konnten daher den Mann schnell als Verursacher des Verkehrsunfalles ermitteln. Es entstand laut Bericht ein Schaden von etwa 300 Euro.