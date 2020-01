Kitzingen vor 47 Minuten

Unfallverursacher fährt vermutlich einen SUV

Wie der Polizei nachträglich gemeldet wurde, hat am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr ein unbekanntes Auto auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Alten Poststraße in Kitzingen vermutlich beim Einparken ein dort geparktes Auto beschädigt. Der Schaden beträgt rund 500 Euro, berichtet die Polizei. Dem Schadensbild nach dürfte es sich beim Verursacher um einen weißen SUV gehandelt haben.