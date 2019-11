Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallfucht: Spiegel abgerissen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr in der August-Gauer-Straße in Kitzingen mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Seat. Dabei wurde laut Polizeibericht der linke Außenspiegel vollständig abgerissen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.