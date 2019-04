Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallfucht: Fahrzeug bleibt an Außenspiegel hängen

Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer laut Polizeibericht seinen schwarzen Renault Trafic in der Schreibersgasse in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand geparkt, um seinen Sohn vom Kindergarten abzuholen. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel abgebrochen war. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Spiegel hängen geblieben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 700 Euro.