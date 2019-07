Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflüchtiger gesucht

Am Montag zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr stieß in der Marktbreiter Straße in Kitzingen, auf dem Parkplatz des E-Centers, ein Unbekannter mit seinem Pkw gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wurde am rechten Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 600 Euro.