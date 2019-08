Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Unfallflüchtiger

nach Blechschaden



Am Donnerstag um 21.05 Uhr bog eine 24-Jährige von der Staatsstraße kommend, links in die Zufahrt des Klosters Münsterschwarzach ein. Laut Polizeibericht lenkte gleichzeitig ein unbekannter Autofahrer von der Klosterzufahrt aus in Richtung Staatsstraße. Dabei berührten sich die Fahrzeuge. Der zweite Unfallbeteiligte flüchtete. Der Schaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt.