Marktbreit vor 1 Stunde

Unfallflüchtiger

in weißem Ford



Zwischen Marktsteft und Marktbreit blieb am Mittwoch gegen 13.50 Uhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem linken Außenspiegel am Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes hängen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Marktsteft. Es entstand ein Schaden von circa 800 Euro. Bei dem Auto des Flüchtigen handelt es sich, laut Polizeibericht, scheinbar um einen weißen Ford.