Obervolkach vor 1 Stunde

Unfallflüchtiger beschädigt geparkten Polo

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Freitag zwischen 7 und etwa 7.30 Uhr einen in Obervolkach in der Straße "Am Kreuz" ordnungsgemäß geparkten VW Polo beschädigt. Der hinterlassene Schaden beträgt laut Polizei circa 500 Euro.