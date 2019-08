Geiselwind vor 38 Minuten

Unfallflüchtiger VW-Fahrer

Am Sonntagabend, um 18.30 Uhr, blieb in der Wiesentheider Straße, in Geiselwind, am Parkplatz des Freizeitlandes,ein Unbekannter beim Ausfahren aus dem Parkplatzgelände mit seinem VW an einem Schranken-Pfosten hängen und flüchtete. Laut Polizeibericht handelte es sich vermutlich um einen roten Multivan. Es entstand ein Schaden von circa 400 Euro.