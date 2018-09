Volkach vor 1 Stunde

Unfallflüchtigen ermittelt

Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Zehntgasse in Volkach stieß am Sonntagnachmittag ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem Mercedes beim Einparken gegen das danebenstehende Auto eines 72-jährigen Mannes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von 2500 Euro zu kümmern. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte ein 81-jähriger Rentner als Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.