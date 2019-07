Hörblach vor 27 Minuten

Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 14 und 20 Uhr stieß am Hörblacher Baggersee ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Renault. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Unfallverursacher weg. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.