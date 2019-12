Kitzingen vor 26 Minuten

Unfallflucht zu Fuß

Am Mittwochabend fuhr in der Paul-Rücklein-Straße in Kitzingen ein 82-Jähriger mit seinem Auto auf einen parkenden VW-Golf auf. Der Mann stieg laut Polizeibericht anschließend aus seinem Fahrzeug aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Zeuge las das Kennzeichen des Autos des Verursacher ab. Daher konnten die verständigten Polizisten den Mann schnell ausfindig machen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.