Unfallflucht nach Spiegelberührung

Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Opel die KT3 in Richtung Dornheim. Dabei kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen und es kam zur Berührung der beiden Außenspiegel. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr jedoch ungebremst weiter und entfernte sich vom Unfallort, teilt die Polizei mit. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.