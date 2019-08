Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht nach Blechschaden

Am Samstag zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr stieß ein Unbekannter auf dem Globus-Parkplatz, in der August-Gauer-Straße in Kitzingen, mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten BMW. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.