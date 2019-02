Unfallflucht mit verletzter Person

Ein 16-jähriger Mofafahrer war am Montagmorgen in Kitzingen auf der Bundesstraße 8 in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Mainbernheimer Straße, wurde der Mofafahrer von einem Pkw überholt. Hierbei hielt der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw einen zu geringen Seitenabstand. Der Pkw touchierte den Außenspiegel des Mofas und fuhr anschließend in Richtung Innenstadt davon. Bei der Berührung wurde der Mofafahrer leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden. Von dem flüchtigen Pkw ist lediglich die Farbe „weiß“ bekannt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.